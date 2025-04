Marcelo Maguelli é apresentado como novo técnico do São José para a Copa Paulista A apresentação ocorreu no estádio Martins Pereira, onde o diretor Bruno Constantino destacou os desafios e expectativas para o novo treinador Esporte Record|Do R7 24/04/2025 - 16h34 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h34 ) twitter

O São José anunciou Marcelo Maguelli como o novo técnico para a Copa Paulista, com possibilidade de continuidade na Série A2. A apresentação ocorreu no estádio Martins Pereira, onde o diretor Bruno Constantino destacou os desafios e expectativas para o novo treinador.

Maguelli, de 43 anos, traz experiência do Sertãozinho, onde conquistou o título da Série A3. O clube busca reforçar o elenco com jogadores experientes e jovens talentos das categorias de base. A montagem do time é criteriosa, visando um desempenho competitivo na competição que começa em junho.