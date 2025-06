Neymar faz postagem, pede desculpas pelo cartão vermelho e corneta arbitragem A derrota em casa complicou a situação do Santos na tabela Esporte Record|Do R7 02/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar foi expulso em partida do Santos e pediu desculpas nas redes sociais, reconhecendo seu erro. Ele afirmou que, sem a expulsão, o time teria conquistado os 3 pontos. Neymar criticou o primeiro cartão amarelo recebido, mas admitiu merecer o segundo. A derrota em casa complicou a situação do Santos na tabela, e o futuro de Neymar no clube é incerto.