Oitavas da Copa Paulista: Briosa é eliminada e São José avança nos pênaltis
Destaque para as defesas dos goleiros e a classificação dramática do São José, que venceu por 9 a 8 nas penalidades
A Copa Paulista teve jogos emocionantes nas oitavas de final. A Briosa foi eliminada após perder a vantagem inicial, enquanto o São José avançou nos pênaltis contra o São Bento. Destaque para as defesas dos goleiros e a classificação dramática do São José, que venceu por 9 a 8 nas penalidades, garantindo vaga nas quartas de final.