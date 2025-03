Palmeiras avança à final do paulistão em jogo polêmico Verdão vence São Paulo com pênalti controverso e garante vaga para enfrentar Corinthians na decisão Esporte Record|Do R7 11/03/2025 - 19h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h07 ) twitter

O Palmeiras garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista após vencer o São Paulo em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. A partida, realizada no Allianz Parque, foi decidida por um pênalti controverso envolvendo o goleiro Rafael e Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro.

Apesar das reclamações do rival, o Verdão soube administrar o placar e avançou para a decisão, onde enfrentará o Corinthians.

A final promete ser eletrizante, com o primeiro jogo no Allianz Parque e a decisão na Neo Química Arena.