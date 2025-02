Palmeiras vence o Botafogo e evita eliminação no Paulistão Verdão supera adversário no Allianz Parque e mantém esperanças de classificação, mas precisa vencer o Mirassol para garantir a vaga Esporte Record|Do R7 21/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h51 ) twitter

O Palmeiras evitou a eliminação do Paulistão depois de uma virada heroica sobre o Botafogo, vencendo por 3 a 1 no Allianz Parque.

Após sair atrás com um gol do time adversário, o Verdão empatou com Estevão e virou com Facundo Torres. Luighi fechou o placar.

Agora, para se classificar, o Palmeiras precisa vencer o Mirassol, fora de casa, no próximo domingo.