Paulistão 2025: Água Santa e Palmeiras empatam no Mané Garrincha O resultado beneficiou o Netuno, que luta para sair da zona de rebaixamento Esporte Record|Do R7 11/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o argentino Flaco López balançou a rede, para alegria da torcida alviverde, marcando o seu primeiro gol no campeonato. No entanto, aos dois minutos do segundo tempo, Willem fez o gol de empate. Resultado veio como um alívio temporário para o Água Santa, que busca sair da zona de rebaixamento.

O técnico do Verdão, Abel Ferreira, recebeu o terceiro cartão amarelo e não participará da próxima partida do Palmeiras.