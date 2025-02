Paulistão 2025: Corinthians vence o Red Bull Bragantino Com gols de Talles Magno e Pedro Raul no segundo tempo, Timão virou o jogo Esporte Record|Do R7 20/01/2025 - 18h37 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h49 ) twitter

No primeiro tempo, o Bragantino abriu o placar e saiu na frente com o gol de Lucas Evangelista aos 9 minutos.

Mas a virada veio no segundo tempo, com Talles Magno e Pedro Raul balançando a rede adversária, cada um com um gol.

O próximo jogo será contra o Água Santa (Diadema - SP), no dia 22/01, na Neo Química Arena.