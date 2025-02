Paulistão 2025: jogo entre Novorizontino e Inter de Limeira termina em empate Ambos os times abriram a terceira rodada do campeonato Esporte Record|Do R7 23/01/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partida começou com o Novorizontino abrindo o placar com Renato Palm, aos 30 minutos do segundo tempo

O empate veio aos 45 minutos do segundo tempo com gol do Alex Sandro, que recebeu o passe cruzado e tocou para o fundo da rede.