Paulistão 2025: São Paulo empata sem gols contra a Inter de Limeira Tricolor continua líder e Inter saiu da zona de rebaixamento Esporte Record|Do R7 12/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (10), mais uma disputa pelo Paulistão 2025 aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O São Paulo e a Inter de Limeira não balançaram as redes, mas não faltaram investidas acirradas para ambos os lados.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Juan Tavares (Inter) deu um carrinho por trás em Igor Vinicius. O juiz pediu ajuda do VAR para confirmar e aplicou o cartão vermelho ao jogador.

Apesar do resultado, a Inter respira aliviada por estar fora da zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo segue líder do grupo C.