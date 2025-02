Paulistão 2025: Velo Clube e Portuguesa empatam em 2 a 2 Inter e Braga também empataram na 7ª rodada do campeonato Esporte Record|Do R7 06/02/2025 - 15h23 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h23 ) twitter

A disputa entre Velo Clube e Portuguesa aconteceu no último dia 04, em Rio Claro (SP), com dois gols de Renan Peixoto pela Lusa, e gols de Jefferson e Silas para os donos da casa.

No mesmo dia, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1 no estádio do Limeirão. Albano balançou a rede para o time da casa e Isidro marcou pelo lado adversário.