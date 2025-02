Portuguesa empata com São Bernardo e Bragantino goleia, se aproximando do Santos A Portuguesa cede empate no fim, enquanto o Bragantino vence o Mirassol e sobe na tabela Esporte Record|Do R7 21/02/2025 - 17h56 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cenário no Campeonato Paulista segue emocionante. A Portuguesa parecia garantir os três pontos até os 49 minutos do segundo tempo, quando Bernardo empatou de pênalti, deixando a equipe com 23 pontos e garantida no grupo D. A outra vaga ficará entre a Ponte Preta e o Palmeiras.

No outro jogo, o Bragantino venceu o Mirassol por 3 a 0, mas ainda não garantiu sua classificação. O Mirassol, apesar da derrota, se manteve no torneio e enfrentará o Corinthians nas quartas de final.