Portuguesa Santista avança na Copa Paulista com vitória sobre Taubaté

O jogo, realizado no estádio Ulrico Mursa, teve dois pênaltis a favor da Briosa, convertidos por Carlos Alberto e Eliandro

Esporte Record|Do R7

Na penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, a Portuguesa Santista garantiu sua vaga ao vencer o Taubaté por 2 a 1. O jogo, realizado no estádio Ulrico Mursa, teve dois pênaltis a favor da Briosa, convertidos por Carlos Alberto e Eliandro. O Taubaté, com 7 pontos, está eliminado, enquanto a Portuguesa Santista avança com 14 pontos. A rodada será concluída com Oeste enfrentando o São José.

