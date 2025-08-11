Portuguesa Santista avança na Copa Paulista com vitória sobre Taubaté
O jogo, realizado no estádio Ulrico Mursa, teve dois pênaltis a favor da Briosa, convertidos por Carlos Alberto e Eliandro
Na penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, a Portuguesa Santista garantiu sua vaga ao vencer o Taubaté por 2 a 1. O jogo, realizado no estádio Ulrico Mursa, teve dois pênaltis a favor da Briosa, convertidos por Carlos Alberto e Eliandro. O Taubaté, com 7 pontos, está eliminado, enquanto a Portuguesa Santista avança com 14 pontos. A rodada será concluída com Oeste enfrentando o São José.