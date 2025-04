Record News renova por mais três anos direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino O contrato foi assinado com a Federação Paulista de Futebol, garantindo a exibição de jogos em TV aberta Esporte Record|Do R7 10/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h45 ) twitter

A Record News renovou por mais três anos os direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino e da Copinha Feminina, destacando-se como uma emissora que apoia o crescimento do futebol feminino no Brasil.

O contrato foi assinado com a Federação Paulista de Futebol, garantindo a exibição de jogos em TV aberta. O torneio contará com 8 equipes, incluindo Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, e será transmitido até dezembro.