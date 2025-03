Record transmite as duas semifinais do campeonato paulista Semifinais do Paulista prometem duelos emocionantes com Neymar de volta ao Santos e estreias de reforços no Palmeiras e São Paulo Esporte Record|Do R7 06/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h43 ) twitter

O fim de semana promete emoções com as semifinais do Campeonato Paulista. No domingo (09), o Corinthians enfrenta o Santos na Neo Química Arena, com Neymar de volta ao time santista. A expectativa é alta, já que o Santos nunca caiu em uma semifinal com Neymar.

Na segunda-feira (10), Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. O Palmeiras pode contar com a estreia de Vitor Roque e o retorno de Felipe Anderson, enquanto o São Paulo vem completo com Lucas, Oscar e Calleri.

Acompanhe todos os detalhes e emoções desses clássicos na tela da Record.