O São José anunciou a contratação do goleiro Vinicius Favero, de 23 anos, para a Copa Paulista. Com passagens por Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Manaus, onde conquistou o título estadual, Favero chega ao time com boas credenciais. Ele destacou a estrutura do clube e a torcida apaixonada como fatores motivadores para sua escolha.