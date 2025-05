São José anuncia goleiro campeão da A3 para Copa Paulista Gabriel Afonso foi campeão com o Sertãozinho e trabalhou com novo técnico Esporte Record|Do R7 02/05/2025 - 16h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h20 ) twitter

O São José anunciou a contratação do goleiro Gabriel Afonso, de 26 anos, que chega após ser campeão da Série A3 com o Sertãozinho. Em suas primeiras palavras como jogador do São José, Gabriel expressou sua felicidade e compromisso com o clube, destacando sua dedicação e vontade de vencer.

Ele compartilhou sua trajetória no futebol, passando por clubes como Juventude da Mooca e Taboão da Serra, até chegar ao Sertãozinho. Gabriel enfatizou a importância do apoio da torcida e sua familiaridade com a competitividade da divisão, esperando contribuir significativamente para o sucesso do time.