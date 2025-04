São José anuncia Marcelo Marelli como novo técnico de olho da Copa Paulista Marelli comandava o Sertãozinho, campeão do Paulistão A3 deste ano Esporte Record|Do R7 23/04/2025 - 16h13 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h13 ) twitter

Marcelo Marelli, aos 43 anos, assume o comando do São José para a Copa Paulista de 2025, após ser campeão do Paulistão A3 com o Sertãozinho e eleito o melhor técnico da competição. Com uma carreira destacada, Marelli dirigiu o Taquaritinga em mais de 50 jogos entre 2023 e 2024, alcançando as semifinais da segunda divisão e as quartas de final da série A4 e da Copa Paulista. Junto a ele, chega o auxiliar Elias Coutinho, com experiência como jogador e membro da comissão do Sertãozinho, além de possuir a licença A da CBF, garantindo suporte técnico ao São José no segundo semestre.