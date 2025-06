São José anuncia reforço de zagueiro campeão da Copa Paulista pela Briosa Guilherme Cerqueira após passagens por clubes como Brasil de Pelotas e Ituano Esporte Record|Do R7 03/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h16 ) twitter

Guilherme Cerqueira, zagueiro de 23 anos, chega ao São José após passagens por clubes como Brasil de Pelotas e Ituano. Campeão da Copa Paulista com a Briosa, ele destaca a força do novo grupo e a estrutura do clube. Com gratidão pelo passado, Cerqueira busca construir uma nova história no São José, elogiando a equipe e a infraestrutura do clube.