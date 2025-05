São José anuncia zagueiro Tony Lucas como reforço para a Copa Paulista Após passagem pelo Fortaleza, Tony assinou em definitivo com o clube Esporte Record|Do R7 30/05/2025 - 15h33 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O São José anunciou a contratação de Tony Lucas, de 20 anos, para a Copa Paulista. Após passagem pelo Fortaleza, Tony assinou em definitivo com o clube. Em suas primeiras palavras, destacou a união do grupo e a estrutura do clube, prometendo dedicação e raça em campo, sem se preocupar com a idade em relação aos colegas de elenco.