São José busca título na Copa Paulista com apoio da torcida Com 100% de aproveitamento, o São José enfrenta o Oeste no domingo (6) Esporte Record|Do R7 03/07/2025 - 16h05 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h05 )

Celso Gomes, do São José, destaca a importância da Copa Paulista para o time, que busca vaga na Série D do Brasileiro. Com 100% de aproveitamento, o São José enfrenta o Oeste no domingo (6). A equipe promove ações para atrair torcedores, como gratuidade para crianças até 11 anos e o ‘Passaporte da Águia’, incentivando a presença no estádio.