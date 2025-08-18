São José e Taubaté se destacam na última última rodada da Copa Paulista Mesmo com bom resultado, Taubaté foi eliminado da competição Esporte Record|Do R7 18/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h39 ) twitter

Na última rodada da primeira fase da Copa Paulista, São José garantiu a liderança do grupo com 20 pontos após empatar com a Portuguesa Santista, que ficou em segundo. O Taubaté, já eliminado, venceu o São Caetano por 3 a 0, com gols de Vitor Goettems, Vitor Lima e Pedrinho, mas terminou em quinto lugar com 10 pontos. A vitória veio tarde demais para o Taubaté, mas foi um destaque na competição.