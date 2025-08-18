São José e Taubaté se destacam na última última rodada da Copa Paulista
Mesmo com bom resultado, Taubaté foi eliminado da competição
Na última rodada da primeira fase da Copa Paulista, São José garantiu a liderança do grupo com 20 pontos após empatar com a Portuguesa Santista, que ficou em segundo. O Taubaté, já eliminado, venceu o São Caetano por 3 a 0, com gols de Vitor Goettems, Vitor Lima e Pedrinho, mas terminou em quinto lugar com 10 pontos. A vitória veio tarde demais para o Taubaté, mas foi um destaque na competição.