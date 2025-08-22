São José obtém efeito suspensivo para jogo contra o São Bento e reforça time para Copa Paulista
Além disso, o time anunciou a contratação do volante Luiz Otávio, ex-Água Santa
O São José conseguiu um efeito suspensivo das penalidades impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva, permitindo a presença da torcida no jogo contra o São Bento pelas quartas de final da Copa Paulista. Além disso, o time anunciou a contratação do volante Luiz Otávio, ex-Água Santa, para reforçar a equipe no mata-mata. Otávio destacou a importância da torcida e prometeu dedicação total em campo.