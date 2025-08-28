São José se prepara para jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa Paulista Após reverter uma punição, o clube espera contar com o apoio dos torcedores Esporte Record|Do R7 28/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h15 ) twitter

O São José Esporte Clube enfrenta o São Bento em um jogo decisivo pela Copa Paulista, com a presença da torcida no estádio Martins Pereira. Após reverter uma punição, o clube espera contar com o apoio dos torcedores para avançar às quartas de final. Ingressos estão disponíveis online e em lojas físicas. O objetivo é garantir um calendário nacional, mirando a Série D do Campeonato Brasileiro.