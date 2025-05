São José sedia segunda rodada do paulista de vôlei sentado no ginásio Cidade Jardim Venha torcer pelos times de São José neste sábado, 10 de maio, a partir das 8h30 Esporte Record|Do R7 09/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h07 ) twitter

São José dos Campos (SP) será representada por duas equipes na rodada de vôlei sentado: o Instituto Átomo, terceiro colocado no ranking nacional, e o Instituto Fortalecendo Pessoas, vice-campeão da série prata.

Os jogos acontecerão no ginásio Cidade Jardim, com entrada gratuita. O capitão e o técnico do time destacam a importância da preparação mental e do apoio da torcida local, que é conhecida por ser uma grande incentivadora.

A expectativa é alta, com a equipe se preparando há três meses para enfrentar times fortes, incluindo o atual campeão brasileiro. Venha torcer pelos times de São José neste sábado, 10 de maio, a partir das 8h30.