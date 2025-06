São José vence Taubaté no início da Copa Paulista São José lidera o grupo 4 Esporte Record|Do R7 16/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h02 ) twitter

Na estreia da Copa Paulista, São José venceu o Taubaté por 2 a 0 no estádio Martins Pereira. Roni Carlos abriu o placar com um chute que parecia cruzamento, enquanto João Igor, formado na base do Santos, ampliou após contra-ataque. O jogo foi marcado por um lance polêmico de mão na bola, mas o árbitro mandou seguir. São José lidera o grupo 4 e enfrentará o São Caetano no próximo sábado.