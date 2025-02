São Paulo enfrenta o Ponte Preta pela liderança do grupo C no Paulistão Jogo pode definir mais um classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista

Esporte Record|Do R7 19/02/2025 - 17h20 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share