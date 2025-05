Taubaté apresenta Rogério Henrique como técnico para a Copa Paulista deste ano Rogério busca equilibrar os setores do time para alcançar bons resultados Esporte Record|Do R7 07/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h17 ) twitter

O Esporte Clube Taubaté anunciou a contratação de Rogério Henrique como novo técnico para a Copa Paulista. Com um estilo aguerrido e foco na organização, Rogério busca equilibrar os setores do time para alcançar bons resultados.

Ele destaca a importância de adaptar o elenco e valorizar atletas da base, visando não apenas a Copa Paulista, mas também a preparação para a Série A 12.

Rogério traz experiência de sucesso no Operário, onde chegou à semifinal do campeonato mato-grossense e eliminou o Sport Recife na Copa do Brasil.