Time feminino do São José vence Rio Branco por 18 a 0 na estreia da Taça Paulistana
Destaques da partida incluem Gabi Joice com 5 gols, Vitória Carolina com 4, e Yasmin com 3
O time feminino do São José estreou na Taça Paulistana com uma vitória impressionante de 18 a 0 contra o Rio Branco. Destaques da partida incluem Gabi Joice com 5 gols, Vitória Carolina com 4, e Yasmin com 3. Este resultado iguala o maior placar já alcançado pela equipe. O próximo jogo será contra o São Bento, em Sorocaba, no dia 6 de setembro. A competição, organizada pela Federação Paulista, mantém o futebol feminino ativo.