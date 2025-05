Adolescente do litoral paulista tem aparelhos apreendidos por suspeita de criar perfis de ódio As investigações continuam em Cotia e Vargem Grande Paulista SP Record|Do R7 05/05/2025 - 19h54 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 16 anos foi identificado como responsável por perfis que publicavam mensagens de ódio, mas negou envolvimento em ameaças de atentado relacionadas ao show da cantora Lady Gaga. A operação policial ocorreu em São Vicente (SP), onde foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos.

As investigações continuam em Cotia e Vargem Grande Paulista, com apreensões adicionais de celulares e notebooks. Todo o material será analisado pela perícia para identificar outros envolvidos e esclarecer o alcance das atividades do grupo.