Afogamentos são registrados no litoral paulista: Uma pessoa morreu No fim de semana, foram mais de 64 ocorrências SP Record|Do R7 11/03/2025 - 12h13 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h13 )

Neste domingo (9), um homem de 32 anos morreu afogado na praia da Enseada, no Guarujá (SP), apesar dos esforços de resgate com o helicóptero águia. A vítima, residente de Pirituba, foi socorrida na areia e levada ao Hospital Santo Amaro, onde faleceu. Já em Ubatuba, um jovem de 18 anos, de Limeira, foi resgatado com vida, após ser arrastado por uma corrente de retorno.

Entre sexta e domingo, o Grupamento de Bombeiros Marítimo – GBMAR registrou 64 ocorrências de afogamentos, com 93 vítimas salvas.