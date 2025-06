Diarista morre após cair do oitavo andar de prédio no litoral paulista O acidente ocorreu por volta das 10h30, quando vizinhos ouviram um forte estrondo SP Record|Do R7 16/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h38 ) twitter

Uma diarista morreu após cair do oitavo andar de um prédio no bairro do Gonzaga, em Santos (SP). O acidente ocorreu por volta das 10h30, quando vizinhos ouviram um forte estrondo e acionaram o porteiro. O SAMU confirmou o óbito no local. A polícia científica investiga a causa da queda.