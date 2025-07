Eventos culturais e musicais agitam o fim de semana no Vale do Paraíba e no litoral paulista Programe-se e encontre a melhor opção para curtir SP Record|Do R7 11/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h35 ) twitter

O fim de semana promete muita animação com diversos eventos culturais e musicais. Em São Vicente, o Brisamar Shopping celebra o Dia Mundial do Rock com um show da banda cover de Bon Jovi. Já o festival de quadrilhas juninas e o festival do café em Santos oferecem atrações variadas, incluindo shows e degustações. Em São José dos Campos, o Festival de Inverno e o Arraiá do Rancho Eldorado garantem diversão com música e gastronomia.