Instituto Argonauta realiza resgate de baleias jubarte no litoral paulista Animais ficaram presos em redes de pesca SP Record|Do R7 08/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h57 )

O Instituto Argonauta resgatou duas baleias jubarte presas em redes de pesca no Litoral Norte de São Paulo. O primeiro resgate ocorreu em Ilhabela, onde a equipe removeu parte do material, facilitando a natação da baleia. Em Ubatuba, uma baleia juvenil foi libertada após o corte de 27 metros de rede. As operações seguiram protocolos internacionais, garantindo segurança para animais e equipes.