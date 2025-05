Motociclista é atropelado por carro, dá pirueta no ar e sai andando normalmente Apesar do susto, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi socorrido SP Record|Do R7 29/05/2025 - 20h49 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h49 ) twitter

Imagens impressionantes mostram um motociclista sendo atropelado por um carro em Jacareí (SP). Após ser atingido e dar uma pirueta no ar, o homem cai no chão, mas surpreendentemente se levanta e caminha normalmente. O acidente ocorreu no bairro Jardim Terras de Santa Helena. Apesar do susto, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi socorrido.