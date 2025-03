Raias flagradas em Praia Grande (SP): Especialista orienta o que fazer caso encontre o animal Contato pode resultar em ferimentos que levam a hemorragia e necroses SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h55 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h55 ) twitter

No Canto do Forte em Praia Grande (SP), raias foram vistas próximas aos banhistas, gerando preocupação devido ao risco de ferimentos causados por seus ferrões.

Especialistas do projeto Mantas do Brasil, alertam sobre a importância de não manusear esses animais, que frequentam águas mais quentes e estuarinas. As raias, que não atacam ativamente, podem se defender se ameaçadas.

O Corpo de Bombeiros recomenda buscar atendimento imediato em caso de ferimentos, que podem resultar em hemorragia ou necrose.