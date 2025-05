Santos (SP) realiza orientações sobre uso correto da faixa destinada aos ciclistas 14 ciclistas morreram de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito em 2025 SP Record|Do R7 20/05/2025 - 20h13 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h13 ) twitter

Em Santos (SP), ciclistas recebem orientações sobre o uso adequado da ciclovia em uma campanha de conscientização que visa reduzir acidentes e mortes no trânsito. Dados do Departamento Estadual de Trânsito revelam 64 mortes no trânsito, com 14 envolvendo ciclistas em 2025.