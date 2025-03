Ubatuba (SP) entra em lista de dez destinos mais procurados por turistas em todo mundo Cidade no litoral norte paulista destaca-se pelas praias e ilhas paradisíacas SP Record|Do R7 26/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ubatuba, localizada no litoral norte de São Paulo, destaca-se como um dos dez destinos turísticos mais procurados no mundo, segundo uma plataforma de hospedagem. Com mais de cem praias e ilhas paradisíacas, a cidade atrai turistas nacionais e internacionais, especialmente durante o verão. Mas com a diminuição da sazonalidade, Ubatuba se tornou um destino atrativo durante todo o ano.

A presença de estrangeiros tem crescido, impactando positivamente a economia local, incluindo o setor gastronômico. No entanto, desafios como mobilidade urbana e saneamento ainda precisam ser enfrentados.