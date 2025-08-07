Água com gás pode dilatar o estômago? Especialista explica efeitos da bebida Embora seja uma alternativa saudável ao refrigerante, o consumo exagerado pode causar desconfortos Feed TV - Saúde|Do R7 07/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h59 ) twitter

Água com gás (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

A médica nutróloga Aline Rodrigues Zanetta, integrante do Comitê Científico da Associação Brasileira de Nutrologia, esclareceu dúvidas sobre os impactos do consumo de água com gás no organismo. A bebida, vista por muitos como uma opção mais saudável em relação aos refrigerantes, especialmente quando combinada com frutas como limão ou laranja, pode sim causar alguns efeitos físicos temporários no corpo.

Para saber mais sobre os efeitos da água com gás e como ela pode influenciar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

