Alface: uma aliada para ajudar a regular o açúcar no sangue
Verdura versátil contribui para prevenção de doenças, melhora da visão e manutenção da hidratação
No dia a dia, a alface se destaca como uma verdura acessível e repleta de benefícios para a saúde. Rica em fibras, carotenoides e compostos fenólicos, ela pode ajudar na perda de peso, proteger a visão e prevenir a prisão de ventre. Sua versatilidade na cozinha permite que seja consumida crua em saladas e sanduíches, ou até mesmo refogada e utilizada em chás e sucos.
