Antidepressivos podem melhorar a memória? Entenda Pesquisa realizada na Dinamarca revela que o escitalopram, além de combater a depressão, pode melhorar funções cerebrais relacionadas... Feed TV - Saúde|Do R7 21/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h57 )

Antidepressivos (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Saúde

Um estudo recente conduzido no Hospital Universitário de Copenhague, na Dinamarca, sugere que o escitalopram — um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) — pode oferecer benefícios adicionais além do alívio da depressão. De acordo com os pesquisadores, o medicamento teve impacto positivo na memória e em outras capacidades cognitivas de alguns pacientes tratados.

Para saber mais sobre os resultados surpreendentes deste estudo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

