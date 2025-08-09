Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Atividade física é capaz de melhorar a função cognitiva em qualquer idade, aponta estudo

O levantamento analisou mais de 200 mil participantes, para entender de que forma os exercícios influenciam a cognição humana O conteúdo...

Feed TV - Saúde

Feed TV - Saúde|Do R7

Atividade fisica (Foto: Pixabay) Feed TV - Saúde

Um estudo australiano corrobora com uma máxima já destacada por muitos profissionais de saúde: praticar exercícios físicos faz bem ao corpo! Mas a realidade é muito mais profunda. Isso porque, cientistas descobriram que, independentemente da intensidade, idade ou condição de saúde, os exercícios físicos podem favorecer o desempenho de funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio.

Para saber mais sobre como a atividade física pode impactar sua saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.