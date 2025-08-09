Atividade física é capaz de melhorar a função cognitiva em qualquer idade, aponta estudo O levantamento analisou mais de 200 mil participantes, para entender de que forma os exercícios influenciam a cognição humana O conteúdo... Feed TV - Saúde|Do R7 09/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 13h17 ) twitter

Atividade fisica (Foto: Pixabay) Feed TV - Saúde

Um estudo australiano corrobora com uma máxima já destacada por muitos profissionais de saúde: praticar exercícios físicos faz bem ao corpo! Mas a realidade é muito mais profunda. Isso porque, cientistas descobriram que, independentemente da intensidade, idade ou condição de saúde, os exercícios físicos podem favorecer o desempenho de funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio.

Para saber mais sobre como a atividade física pode impactar sua saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

