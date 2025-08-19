Bactérias podem ser usadas para fazer vírus combater tumores; saiba detalhes Pesquisa publicada em revista científica mostra avanço no uso de microrganismos contra o câncer

Pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, anunciaram uma nova abordagem no combate ao câncer. O estudo, divulgado na revista Nature Biomedical Engineering, apresentou uma terapia inovadora que combina bactérias e vírus para destruir células tumorais de forma mais eficaz.

