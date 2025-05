Banana faz ganhar tempo de vida e bolacha tira? Veja novo estudo sobre alimentação dos brasileiros Pesquisa brasileira realizada pela USP mostra como alimentos influenciam minutos de vida saudável O conteúdo Banana faz ganhar tempo... Feed TV - Saúde|Do R7 18/05/2025 - 14h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h23 ) twitter

Banana e biscoito recheado (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Um estudo inédito da Universidade de São Paulo (USP), publicado na revista International Journal of Environmental Research and Public Health, mostrou que uma bolacha recheada pode tirar até 40 minutos de vida saudável, enquanto uma banana pode acrescentar 8 minutos. O peixe de água doce lidera com +17 minutos. Veja mais detalhes abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra como suas escolhas alimentares podem impactar sua saúde!

