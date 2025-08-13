Banana: os benefícios da fruta que vai muito além de fornecer energia Rica em fibras, minerais e vitaminas, a banana pode contribuir para a saúde física e mental de diferentes maneiras Feed TV - Saúde|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banana (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

Um levantamento sobre alimentação saudável destacou a banana como uma das frutas mais completas e versáteis para incluir no cardápio diário. Segundo especialistas, ela ajuda desde o fornecimento de energia até a prevenção de doenças, graças à sua composição rica em carboidratos, fibras, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina C.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios da banana!

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Mamão: uma fruta poderosa para a saúde e bem-estar

Morango: benefícios para a saúde que vão além do sabor

Melão: a fruta que traz hidratação e benefícios para corpo e pele