Banana: os benefícios da fruta que vai muito além de fornecer energia

Rica em fibras, minerais e vitaminas, a banana pode contribuir para a saúde física e mental de diferentes maneiras

Um levantamento sobre alimentação saudável destacou a banana como uma das frutas mais completas e versáteis para incluir no cardápio diário. Segundo especialistas, ela ajuda desde o fornecimento de energia até a prevenção de doenças, graças à sua composição rica em carboidratos, fibras, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina C.

