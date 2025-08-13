Banana: os benefícios da fruta que vai muito além de fornecer energia
Rica em fibras, minerais e vitaminas, a banana pode contribuir para a saúde física e mental de diferentes maneiras
Um levantamento sobre alimentação saudável destacou a banana como uma das frutas mais completas e versáteis para incluir no cardápio diário. Segundo especialistas, ela ajuda desde o fornecimento de energia até a prevenção de doenças, graças à sua composição rica em carboidratos, fibras, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina C.
Um levantamento sobre alimentação saudável destacou a banana como uma das frutas mais completas e versáteis para incluir no cardápio diário. Segundo especialistas, ela ajuda desde o fornecimento de energia até a prevenção de doenças, graças à sua composição rica em carboidratos, fibras, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina C.
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios da banana!
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios da banana!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: