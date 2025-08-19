Batata: o tubérculo versátil que traz benefícios para a saúde
Rica em fibras, antioxidantes e nutrientes, a batata pode ajudar no controle do peso, da pressão e até da diabetes
A batata, também chamada de batata inglesa, ganhou destaque por suas propriedades nutricionais e funcionais para a saúde. Esse tubérculo é fonte de fibras e de amido resistente, um tipo de carboidrato que atua de forma semelhante às fibras no organismo, ajudando a prolongar a saciedade, reduzir a fome ao longo do dia e contribuir para a perda de peso.
