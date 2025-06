Caminhar todos os dias pode ser a chave para prevenir dores crônicas nas costas, revela estudo Pesquisa internacional mostra que 100 minutos de caminhada diária estão associados a menor risco de dor lombar, problema que afeta... Feed TV - Saúde|Do R7 20/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhada (foto redes sociais) Feed TV - Saúde

Um novo estudo acaba de reforçar o que muitos especialistas já defendem: caminhar faz bem não só para o corpo, mas também para o futuro da nossa saúde. De acordo com a pesquisa publicada no último dia 13 no JAMA Network Open, caminhar cerca de 100 minutos por dia pode reduzir em até 23% o risco de desenvolver dor lombar crônica, uma das principais causas de incapacidade no mundo.

Para saber mais sobre como a caminhada pode transformar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Anvisa emite alerta sobre risco raro de perda de visão ligado ao uso de medicamentos como o Ozempic

Veja lições de um dos maiores especialistas em longevidade do mundo

Chocolate amargo pode ajudar sua saúde; saiba como