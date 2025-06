Câncer cerebral letal: terapia inovadora reduz o tumor de 62% dos pacientes em novo estudo Nos testes, a abordagem diminuiu o tamanho dos tumores em 62% dos participantes, quase dois terços O conteúdo Câncer cerebral letal... Feed TV - Saúde|Do R7 07/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cérebro (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Uma nova estratégia com a terapia inovadora CAR-T Cell se mostrou promissora em estudos iniciais para o tratamento do glioblastoma, o câncer no cérebro mais letal. Nos testes, a abordagem diminuiu o tamanho dos tumores em 62% dos participantes, quase dois terços. Embora ainda não tenha conseguido curá-los, a terapia representa um avanço importante para uma doença cuja sobrevida média hoje é inferior a um ano.

Saiba mais sobre essa terapia revolucionária e seus resultados promissores no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

6 dicas para reduzir a retenção de líquido

Frio aumenta doenças respiratórias em pets; veja como proteger os bichinhos

Dieta anti-inflamatória aumenta sobrevida em pacientes com câncer de cólon, diz estudo