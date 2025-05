Celular pode ter até 10 vezes mais bactérias que um vaso sanitário; saiba como limpar Especialistas explicam quais os riscos à saúde e como higienizar corretamente o smartphone, já que o uso esta cada vez mais contínuo... Feed TV - Saúde|Do R7 25/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 14h56 ) twitter

Celular (Foto Freepik) Feed TV - Saúde

Apesar de parecer inofensivo, o celular pode ser um dos objetos mais sujos com os quais temos contato no dia a dia. Estudos mostram que ele pode abrigar até dez vezes mais bactérias que um vaso sanitário, já que está em constante contato com nossas mãos, rosto e diversas superfícies, muitas vezes contaminadas. Entre os microrganismos mais encontrados estão E. coli, Salmonella e Staphylococcus aureus, todos com potencial de causar infecções sérias.

Para saber mais sobre como manter seu celular limpo e livre de bactérias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

