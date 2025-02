Células-tronco são usadas no tratamento de doenças em pets Dra. Juliana Kopy destaca esperança no tratamento de doenças crônicas e lesões com histórias de recuperação de animais domésticos O... Feed TV - Saúde|Do R7 24/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h06 ) twitter

Dra. Juliana Kopy e Rony (Foto: Reprodução)

A medicina veterinária tem acompanhado avanços significativos nos últimos anos, e um dos destaques é o uso de células-tronco no tratamento de cães. Segundo a Dra. Juliana Kopy, veterinária do Instituto Luisa Mell, “as células-tronco representam um avanço incrível, permitindo tratar doenças que antes eram consideradas irreversíveis, oferecendo uma nova chance para cães com problemas crônicos de saúde.” Essas células, conhecidas por sua capacidade de se transformar em diferentes tipos de tecidos, têm se mostrado uma esperança para a cura de diversas doenças e lesões em animais de estimação.

Saiba mais sobre essa inovação na medicina veterinária e como ela pode beneficiar seu pet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

