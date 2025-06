Chocolate amargo pode ajudar sua saúde; saiba como Pesquisa de longa duração destaca que ampliar o consumo de flavonoides — presentes em alimentos como chá, maçã, frutas vermelhas e... Feed TV - Saúde|Do R7 19/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 08h36 ) twitter

Chocolate Amargo (foto redes sociais) Feed TV - Saúde

Incluir chás variados no dia a dia, comer mais frutas vermelhas, adicionar maçãs ao lanche e até apreciar um pedaço de chocolate amargo com mais frequência podem ser atitudes simples, mas com impacto significativo na saúde a longo prazo. Essas são algumas das recomendações que emergem de um estudo publicado neste mês pela revista científica Nature Food, realizado por uma equipe internacional de pesquisadores da Austrália, Áustria e Reino Unido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra como o chocolate amargo pode beneficiar sua saúde!

